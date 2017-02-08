Eylem hazırlığındaki IŞİD militanı Meclis’te keşif yapmış

Tutuklu bir IŞİD militanının Meclis ve AKP’nin Ankara il başkanlığında keşif yaptığı belirlendi.

IŞİD’e yönelik İstanbul başsavcılığı tarafından 28 tutuklu 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede Selim S. isimli şüphelinin örgütün talimatı doğrultusunda 12 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da eylem amaçlı keşif yaptığı tespitine yer verildi.

Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin şüphe çekmeyecek şekilde giyindiği, sakallarını kısalttığı belirtilirken, Meclis, Kocatepe Camii ve AKP il başkanlığı civarında da keşif amaçlı dolaştığı kaydedildi.

İstanbul’da da keşif yapmış

Selim S.’nin aynı günün akşamında İstanbul’a uçakla döndüğü belirtilen iddianamede, Halkalı’daki Zeynebiye Camii çevresinde de keşif yaptığı tespit edildi.

Dosyaya Selim S.’nin keşif yaparken çekilen fotoğrafları da eklenirken, keşif talimatının IŞİD adına Abu Darda Al Turki kod adlı Metin Ç. Ve Ebu Hamza kod adlı Mustafa G. tarafından verilmiş olabileceği de iddianamede değerlendirildi.

Eylem yapacak kişi aramış

İddianamede, şüphelinin eylem yapacak kişi arayışı içinde olduğu, bu amaçla İbrahim D., Şuayip A. ve Abdulsamet Ç. isimli kişilerle irtibata geçtiği kaydedildi.

İddianamede Selim S.’nin de aralarında bulunduğu altı şüpheli hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, tüm şüpheliler hakkında ayrıca ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan 7.5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Başsavcılığın onayladığı iddianame, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.