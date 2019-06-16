Eyfel’in gölgesinde tokalaşan eller: Amaç göçmenlere destek

Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’nin ‘eteklerine’ çimlere spreyle çizilmiş bir sanat eseri yerleştirildi. ‘Saype’ olarak tanınan Guillaume Legros, kulenin önündeki Champ de Mars Parkı’nın zeminine tokalaşmış iki el çizdi. Amacı, Akdeniz’de boğulma tehlikesini göze alarak yola çıkan göçmenlere dikkat çekmek!

Fotoğraf: Reuters

Eser, ‘Duvarların Ötesinde’ başlıklı birbirine kenetlenmiş, tokalaşan eller serisinin bir parçası. Fransız sanatçı dünyanın farklı merkezlerindeki park ve dağlık alanlarda ‘toprakta çözünebilir’ eserlere imza atıyor. Bu serisi ise ‘SOS Mediterranee’ adlı, Akdeniz’de çıktıkları umuda yolculuklarda boğulma riskiyle karşı karşıya olan göçmenleri kurtarmak için çalışan derneğe destek vermeyi amaçlıyor.

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Birleşmiş Milletler verilerine göre geçen yıl günde altı göçmenin Akdeniz’de can verdiğini anımsatan Legros, “Bu, insanların her geçen gün daha kendilerine dönük yaşamaya başladıkları şu günlerde birlikteliğin, dayanışmanın sembolü” dedi.

Legros, göçmenlerle dayanışmanın önemine vurgu yapmayı hedeflediği üç yıllık proje kapsamında aralarında Britanya’nın başkenti Londra, Almanya’nın başkenti Berlin ve Kenya’nın başkenti Nairobi’nin de olduğu 20 kentteki yeşil alanlara da benzeri çizimler yapacak.

Paris’teki eserin 20 Haziran Dünya Mülteci Günü öncesinde tamamlanması şerefine dün düzenlenen törene Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da katıldı.