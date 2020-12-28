Evsiz adam yangın çıkan barınaktaki kedi ve köpeklerin hayatını kurtardı

ABD’de yaşayan evsiz bir vatandaş barınakta çıkan yangında kedi ve köpeklerin hayatını kurtarmak için kendi canını riske atarak kahraman oldu.

Fotoğraf: W-Underdogs

Atlanta şehrinde yaşanan olayda 53 yaşındaki Keith Walker barınaktaki altı köpek ve 10 kedinin tamamını kurtarmayı başardı.

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W-Underdogs isimli barınakta geceleri köpeği kalan Walker, köpeğini almaya gittiğinde binada yangın çıktığını gördü.

“Yalan söyleyemem çıkan dumanları gördüğümde başta içeri girmeye korktum” diyen Walker tanrının o hayvanları kurtarması için kendinisi oraya gönderdiğine inandığını söyleyerek şöyle devam etti: “Köpeğim en iyi arkadaşım. O olmasa bugün ben de olamazdım. Bu yüzden diğer hayvanları da kurtarmam gerektiğini biliyordum.”

Barınağın kurucusu Gracie Hamlin, Walker için “Koruyucu meleğim” diyerek şunları söyledi: “İtfaiye bile köpeklerle ilgilenmek istemeyip hayvan kontrol ekiplerini aradığı anlarda o çoktan binanın içine girip kedi ve köpekleri çıkarmaya başlamıştı.”