Evrimin müfredattan çıkarılması ve mescit düzenlemesi yargıya taşınıyor

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Evrim teorisinin müfredattan çıkarılması ve okullara abdesthaneyle mescit zorunluluğu getiren düzenlemeler mahkemeye taşınıyor.

DW Türkçe’den Aram Erkin Duran’a konuşan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Balık, müfredat değişikliğiyle ‘sorgulayan nesillerin önüne geçmenin amaçlandığını’ söyledi.

Tek düze ve basma kalıp bilgileri hakim kılmanın da amaçlandığını dile getiren Balık, “Müfredat değişikliğinden önce, biyoloji derslerinin haftada üç saatten iki saatte düşürülmesi, din derslerinin ise iki saatten üç saate çıkarılması her şeyi açıklıyor” dedi.

Eğitim-İş başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem Evrim teorisinin müfredat dışı bırakılması hem de okullara mescit ve abdesthane zorunluluğu getirilmesi, eğitimde laiklik ve bilimsellik ilkesini ortadan kaldırıyor. Biz bu uygulamaları yargıya taşıyacağız. Bu yönetmeliklere karşı dava açacağız.”

Eğitim-Sen öğretmeye devam edecek

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, AKP’nin çağdaş normaları birer birer silmek istediğini kaydetti.

Aydoğan, ‘4+4+4’ eğitim sistemiyle temelleri atılan yeni sistemde ‘dini kuralların bilimselliğin ve laikliğin önüne geçmeye başladığını’ savunarak, “Daha o zamanlarda okullarda mescitler açılmaya başlandı, cemaatlerin ilkokullardan başlayarak eğitimde etkili olmasını önü açıldı. Şimdi ise laik ve bilimsel eğitimin son kırıntıları yok ediliyor” dedi.

Eğitim-Sen başkanı, evrim teorisini okullarda öğretmeye devam edeceklerini söyledi: “Evrim teorisinin kaldırılması ve okullarda mescit zorunluluğu getirilmesi bunun göstergesi. Bu, çocuklarımıza ve geleceğimize yapılmış büyük bir haksızlık. Bu bizim öğrencilerimize borcumuz. Bu dersi anlatmadan bilimsel eğitim olmaz. Biz her türlü yasağa rağmen evrimi anlatmaya devam edeceğiz.”

Diğer derslere etkili

Eğitim Reformu Girişimi politika uzmanı Yeliz Düşkün, evrim teorisini öğrenmeyen bir öğrencinin biyoloji ve fen derslerinde pek çok konuyu anlamasının mümkün olmadığını kaydetti.

“Örneğin 8’inci sınıfta verilen adaptasyon, mutasyon, modifikasyon gibi konular, evrim teorisi öğretilmeden işlenemez. Bu konular müfredatta var ama evrim yok” diyen Düşkün, Türkiye’nin başarılı olamadığı PISA sınavlarında da evrim teorisine yer verildiğini anımsattı.

Düşkün, şunları söyledi: “OECD ülkeleri içinde evrimin müfredata dahil olduğu önkabulü var. Şimdi Türkiye, OECD ülkeleri içinde de evrim teorisini öğretmeyen bir müfredata sahip olacak.”

Müfredat tartışması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıkladığı müfredat taslağında, öğrencilere yakın tarih ve darbe girişiminin anlatılmasına yer verilmiş, evrim konu başlığı çıkarılmış, Atatürk’ün hayatıyla ilgili konularda kısıtlamaya gidilmişti.

Taslakta ayrıca, ‘2. Dünya Savaşı’ konu başlığında Türkiye’nin izlediği dış politika ve savaş sırasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik gelişmeler bölümünden 2’nci cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ne ait başlık kaldırılmış, imam hatip ortaokullarındaki öğrencilere 7’inci sınıftan itibaren ‘cihat’kavramının anlatılacağı ortaya çıkmıştı.

Yılmaz, yeni müfredata ilişkin tanıtım toplantısında kaldırılan evrim teorisi hakkında “Bilim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz. İlim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır…” demişti.

Öte yandan eğitim kurumlarına abdesthane ile kadın ve erkek için ayrı ayrı mescit zorunluluğu da getirilmişti.