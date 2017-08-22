Bakan yeni müfredatı savundu: Gereksiz konuları çıkardık

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tartışmalara neden olan yeni müfredat için “Gereksiz konuları çıkardık, parçalanmış olan yerleri birleştirdik” dedi.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51, sınıflar esas alındığında 176 müfredat yenilenmişti. Evrim teorisi çıkarılmış, ‘cihat’ kavramı girmiş ve Atatürk’e daha az yer verilmişti. Yılmaz, ‘cihat’ kavramına gelen eleştirilere, “Rahatsızlık duymayın, dinimizde var” diye yanıt vermişti.

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Bakan müfredattan çıkarılan evrim için, “Karşı değiliz. Bilim bir şey diyorsa buna karşı olabilmek mümkün değil” demişti.

‘Eğitim kalitesi çok iyi bir durumda’