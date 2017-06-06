Evrensel yöneticilerine bir haber başlığı nedeniyle beş ay hapis cezası

Evrensel gazetesi yöneticilerine bir haber başlığı nedeniyle TCK 301’inci maddeden hapis cezası verildi.

‘Polis Nusaybin’de halkı taradı: Üç yaralı’ başlıklı haber nedeniyle gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Çağrı Sarı ve eski imtiyaz sahibi Arif Koşar hakkında dava açılmıştı.

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre Çağlayan adliyesindeki 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı.

Mahkeme, ikiliye TCK 301’inci madde olan ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan altı ay hapis cezası verdi.

Cezada yasa gereği bir ay indirime gidildi. Sarı ve Koşar’ın ‘daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ve bir daha suç işlemeyecekleri konusunda oluşan kanaat nedeniyle’ hapis cezasının ertelenmesine karar verildi.

Mahkemeye gazeteciliğin suç olmadığını anlattılar

Duruşmada savunma yapan avukat Devrim Avcı, haberde 301’inci maddenin unsurlarının oluşmadığını ifade ederek gazetecilerin beraatini istedi.

Avcı, haberin Dicle Haber Ajansı’ndan (DİHA) alındığını belirterek başlıktaki ‘Halkı taradı’ ifadesinin, haberi hukuka aykırı kılmayacağını kaydetti.

Avcı, şöyle konuştu: “Yargıtay’ın da birçok kararında belirttiği üzere; ‘Yazıya konu vurucu başlık, gazetecinin yazıyı okuyucuya sunuş sanatının bir yansımasıdır. Basının görevi sadece olayları ve aldığı haberleri yalın bir şekilde aktarmak değildir. Esasen haberin çarpıcı bir başlık altında okuyucuya sunulması gazetecilik mesleğinin gereğidir.’ AİHM kararlarında da 301’inci maddeyle ilgili olarak verilen kararlar müvekkillerin lehine kararlardır. Düşünce açıklaması suç olmaz. Emniyet güçlerinin asla suç işlememe gibi bir durumu da olmadığına göre yapılan şeylerin haberleştirilmesi suç olmamalıdır. Yasal unsurları oluşmayan suçtan beraat talep ediyorum.”