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Yaramazlara biraz batar!

Evrensel yazarı Ayşen Şahin gözaltına alındı

Evrensel gazetesi yazarı Ayşen Şahin gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Fotoğraf: Facebook

Şahin, Twitter hesabından gözaltına alındığını şöyle duyurdu: “Arkadaşlar polis kapıda, Vatan Emniyete götürülüyorum. Üstümü değiştirip çıkıyorum. Herkese tek tek haber veremedim.”

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Gazetenin genel yayın yönetmeni Fatih Polat Twitter paylaşımında, Şahin’in gözaltına alındıktan sonra Taksim İlk Yardım Hastanesinde olduğunu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceğini aktardı.

Polat, polisin Şahin’e henüz bir gerekçe belirtmediğini kaydetti ve ‘Kağıdın ucundan gördüm. Boğaziçi protestoları ile ilgiliymiş’ dedi. Takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

8 Mart Kadın Platformu Twitter hesabı üzerinden, Şahin’in gözaltına alındığı anlar paylaşıldı.

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