Evrensel muhabiri Metin Göktepe öldürülüşünün 22’nci yılında anıldı

Evrensel muhabiri Metin Göktepe, polislerce öldürülmesinin 22’nci yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Göktepe, 8 Ocak 1996’da Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde öldürülen tutuklular Orhan Özen ve Rıza Boybaş’ın cenaze törenini izlemek için Alibeyköy’e gitmiş, sarı basın kartı olmadığı gerekçesiyle tören alanına girememiş, yüzlerce insanla birlikte gözaltına alınmıştı. Eyüp Kapalı Spor Salonu’na götürülen Göktepe, polis tarafından dövülerek öldürülmüştü.

Reklam

Göktepe’nin ailesi, meslektaşları ve siyasetçiler, bugün gazetecinin Esenler ilçesindeki Kemer Mezarlığı’nda bulunan mezarında anma töreni düzenledi.

Anne Fadime Göktepe’nin de katıldığı cenaze töreninde ‘İnadına hepimiz birer Metin’iz’ sloganları atılarak ‘Gazetecilere özgürlük’ ve ‘Gazetecilik suç değildir’ yazılı dövizler taşındı. Göktepe’nin mezarına Evrensel gazetesi ve karanfiller bırakıldı.

‘Çocuklar ölmesin istiyorum’

Anne Göktepe törende şunları söyledi: “Bizi gazeteciler, avukatlar, milletvekilleri yalnız bırakmadı. Emekçi kadınlar bizi yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ederim. Ben barış istiyorum. Adalet istiyorum. Çocuklarımız cezaevinden çıksın istiyorum. Ben iyi bir devlet istiyorum. Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın istiyorum. Avukatlarımız, başkanlarımız, gazetecilerimiz cezaevinden çıksın istiyoruz. Ahmet Şık, Fatih Polat ve Metin üçü kardeş gibilerdi. Onlar yanımdayken Metin de yanımda. Hepimiz birer Metiniz.”