Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evrensel muhabiri Kemal Özer’in tutukluluğuna devam kararı

 

Evrensel gazetesinin Tunceli muhabiri Kemal Özer’in tutukluluğuna devam kararı verildi.

Özer. (Fotoğraf: Evrensel)

Özer, Eylül 2017’de Tunceli’deki kontrol noktasında durdurulduktan sonra gözaltına alınmış, 11 günlük gözaltı sürersinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Reklam

Evrensel’in haberine göre Özer hakkında açılan davanın ikinci duruşması bugün Tunceli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Özer’in avukatları, muhabire yöneltilen suçlamaların gerçekleşmediğini belirterek tahliye istedi.

Reklam

Mahkeme heyeti, avukatların talebini reddederek Özer’in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Karara gerekçe olarak ‘kuvvetli suç şüphesi ve tutuklu kaldığı sürenin adli kontrol tedbiri için bu aşamada yetersiz kalacak olması’ gösterildi.

Duruşma 24 Ekim’e ertelendi.

‘Örgüt üyeliği’yle suçlanan Evrensel muhabiri tutuklandı

SON HABERLER

Üç resmi yalanlama: BDDK bankalarla ‘acil durum toplantısı’ yapmayacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB), uluslararası haber ajansı Bloomberg’ün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankaların döviz talebini karşılamakta yaşadığı sorunlar nedeniyle ‘acil durum toplantısı’ düzenleyeceği yönündeki haberi yalanladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...