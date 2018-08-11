Evrensel muhabiri Kemal Özer’in tutukluluğuna devam kararı

Evrensel gazetesinin Tunceli muhabiri Kemal Özer’in tutukluluğuna devam kararı verildi.
Özer, Eylül 2017’de Tunceli’deki kontrol noktasında durdurulduktan sonra gözaltına alınmış, 11 günlük gözaltı sürersinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Evrensel’in haberine göre Özer hakkında açılan davanın ikinci duruşması bugün Tunceli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Özer’in avukatları, muhabire yöneltilen suçlamaların gerçekleşmediğini belirterek tahliye istedi.
Mahkeme heyeti, avukatların talebini reddederek Özer’in tutukluluğunun devamına karar verdi.
Karara gerekçe olarak ‘kuvvetli suç şüphesi ve tutuklu kaldığı sürenin adli kontrol tedbiri için bu aşamada yetersiz kalacak olması’ gösterildi.
Duruşma 24 Ekim’e ertelendi.