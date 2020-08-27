Evrensel gazetesinin reklamını yayınlayan Tele 1’e RTÜK’ten ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Evrensel gazetesinin reklamını yayınlamasını gerekçe göstererek Tele 1 kanalına ceza kesti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yazılı açıklama yayınlayan RTÜK, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı ilgili raporun Üst Kurul’da görüşüldüğünü belirtti. Açıklamada, rapordan bahsedildi.

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Buna göre, raporda Evrensel gazetesinin ‘terör unsurları içeren reklam filmi’nin Tele 1’de yayınlandığı, bunun için kanala ceza verilmesi gerektiği kaydedildi.

Raporda, ‘bir kız çocuğunun kırmızı, sarı ve yeşil renklerindeki bir bez parçasını tuttuğu’ belirtilerek ‘bölücü terör örgütüne ait bez parçaları ile terör örgütünün propagandasının yapılmasına aracılık edildiği, bu yapılırken de kardeşlik mesajları kullanılarak masum bir kız çocuğuyla şirin gösterilmeye çalışıldığı’ savunuldu.

Açıklamada, Üst Kurul’un 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan ‘Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez’ yayın ilkesinin ihlali nedeniyle Tele 1’e en üst sınırdan idari para cezası cezası verildiğinin kararlaştırıldığı kaydedildi.