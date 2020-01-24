Evrensel çalışanlarının basın kartı iptal

Ulusal yayın yapan günlük Evrensel gazetesi, çalışanlarının basın kartlarının iptal edildiğini duyurdu.

Evrensel’de yer alan habere göre gazetede çalışanlar, basın kartlarını sorgulamak istediklerinde “İptal edildi” ibaresiyle karşılaştı.

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Haberde, Basın Kartları Komisyonu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanmasının ardından yenileme başvurusu yapan gazetecilerin daha önce bekleme sürecinde bulundukları belirtildi.

Basın kartı iptal edilen isimler arasında şu kişiler yer alıyor: Yayın yönetmeni Fatih Polat, sorumlu yazıişleri müdürü Görkem Kınacı, yazıişleri müdürü Şengül Karadağ Bayhan, haber müdürü yardımcısı ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, haber editörü Vural Nasuhbeyoğlu, sayfa editörü İskender Bayhan, haber redaktörü Şükrü Taş, foto-muhabiri Sevil Atar, muhabirler Şerif Karataş, Derya Dursun, Ercüment Akdeniz, Elif Ekin Saltık, Elif Görgü, Emine Uyar, Mehmet Özer, Özer Akdemir, yazar Erol Aral.

Haberde, sürekli basın kartı sahibi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası adına Basın Kartları Komisyonu’nda görev yapmış olan Sultan Özer ve sürekli basın kartı sahibi Fevzi Argun’un da kartlarının iptal edildiği kaydedildi.

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Evrensel, gazetecilerin kartlarının iptal gerekçesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Destek Hattı’nı aradığını ancak yanıt alamadıkları için gerekçeyi öğrenemediğini yazdı.