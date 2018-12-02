Evrensel Bilgin: Yeni, yine, yeniden, şampiyon Carlsen

Dünya Satranç Şampiyonasında klasik satranç oyunlarının on ikisinin de berabere bitmesinin ardından eşitliğin bozulması amacıyla çarşamba günü tie break oyunlarına geçildi. Dört oyunluk ve hızlı satranç formatında yapılan tie break oyunları çarpıcı şekilde 3-0 Carlsen’in galibiyetiyle sonuçlandı ve Norveçli Büyük Usta Magnus Carlsen, unvanını Amerikalı Büyük Usta Fabiano Caruana karşısında da korumayı bildi.

Hızlı ya da yıldırım oyunlara (tie break) geçildiğinde Carlsen’in bu alandaki üstün yeteneğini ve Caruana’nın çaresiz kalacağını sağır sultan bile biliyordu. Dolayısıyla ilk 12 oyunda risk alması gereken Caruana idi. Stilinden ödün vermeyerek tam da Carlsen’in maç stratejisine uygun davranan Caruana’nın kaybetmesi belki de kaçınılmazdı.

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Evrensel Bilgin’in yazısı