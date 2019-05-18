Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evrensel Bilgin: Satranca sahip çıkamadık; bu da bize dert olsun

Türkiye’de satranç eğitiminden sorumlu kurum Türkiye Satranç Federasyonu olmakla beraber bu durum maalesef tamamen göstermeliktir. Türkiye’de satranç eğitimi, antrenör ve oyuncuların bireysel çabalarına terk edilmiştir. Yabancı dil eğitiminin yerlerde süründüğü ülkemizde özellikle satranç eğitiminin küçük yaşlarda başladığı düşünülürse, Türkçe satranç kaynaklarının önemi daha iyi anlaşılabilir.

Ne var ki ülkemizde istisnalar hariç satranç kitaplarının büyük bir bölümü FM Alper Efe Ataman’ın öncülüğündeki Analiz yayıncılık sayesinde çıkarılmaktadır. Dünya standartlarındaki ‘Satranç Sever’ dergisi de, bu ekibin bize sunduğu belki de en güzel hediyeydi.  Maalesef dergi 12 TL’lik düşük fiyatına rağmen ekonomik nedenlerle haziran ayında son sayısını yayımlayacağını duyurdu. Böyle kaliteli bir derginin satış rakamlarının düşük olması, ülkemizde satranca verilen değeri gösteriyor sadece. Daha önce yayın hayatına son veren Süer Satranç, Satranç ve Hayat, Satranç Dünyası, Satranç ve Çocuk, Satranç Life ve hatta Federasyonun artık çıkarmayı umursamadığı Mavi Kale dergilerinden sonra ”Satranç Sever’i kaybetmek, içimizde bıraktığı acının ötesinde bir milyon sporcumuz var yalanlarıyla yürümeyen ülke satrancının karaya vurduğu an olarak hafızalarımızda kalacak. Binlerce satranç sever olarak bir ”Satranç Sever”e sahip çıkamadık, bu da bize dert olsun.

Reklam

Evrensel Bilgin’in yazısı

SON HABERLER

AKP engelli ve kısıtlı seçmen verilerinin nasıl elde edildiğini ‘bilmiyor’muş

AKP, 16 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na verdiği İstanbul seçimlerine itiraz dilekçesinde, iptal gerekçesi olarak ileri sürdüğü 21 bin 782 zihinsel engelli ve 2 bin 308 kısıtlı seçmene ilişkin verilerin nasıl elde edildiğini açıklayamıyor. Muhalefet partileri ise söz konusu dilekçe ekinde sunulan delillerin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğini ve ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı işlem yapıldığını öne sürüyor.

Yönetmen Mehmet Birkiye: Diziler izleyiciyi seyirciden ‘röntgenci’ye çeviriyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Prof. Mehmet Birkiye, 1973 yılından bu yana profesyonel olarak oyunculuk ve yönetmenlik yapıyor. En iyi yönetmen dalında Afife Jale Ödülü bulunan Birkiye ile Türkiye’deki tiyatro dünyasını masaya yatırdık. Dizi oyunculuklarından tiyatronun sorunlara kadar geniş bir çerçevede tiyatronun bugününü konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...