Evrensel Bilgin: Satranca sahip çıkamadık; bu da bize dert olsun

Türkiye’de satranç eğitiminden sorumlu kurum Türkiye Satranç Federasyonu olmakla beraber bu durum maalesef tamamen göstermeliktir. Türkiye’de satranç eğitimi, antrenör ve oyuncuların bireysel çabalarına terk edilmiştir. Yabancı dil eğitiminin yerlerde süründüğü ülkemizde özellikle satranç eğitiminin küçük yaşlarda başladığı düşünülürse, Türkçe satranç kaynaklarının önemi daha iyi anlaşılabilir.

Ne var ki ülkemizde istisnalar hariç satranç kitaplarının büyük bir bölümü FM Alper Efe Ataman’ın öncülüğündeki Analiz yayıncılık sayesinde çıkarılmaktadır. Dünya standartlarındaki ‘Satranç Sever’ dergisi de, bu ekibin bize sunduğu belki de en güzel hediyeydi. Maalesef dergi 12 TL’lik düşük fiyatına rağmen ekonomik nedenlerle haziran ayında son sayısını yayımlayacağını duyurdu. Böyle kaliteli bir derginin satış rakamlarının düşük olması, ülkemizde satranca verilen değeri gösteriyor sadece. Daha önce yayın hayatına son veren Süer Satranç, Satranç ve Hayat, Satranç Dünyası, Satranç ve Çocuk, Satranç Life ve hatta Federasyonun artık çıkarmayı umursamadığı Mavi Kale dergilerinden sonra ”Satranç Sever’i kaybetmek, içimizde bıraktığı acının ötesinde bir milyon sporcumuz var yalanlarıyla yürümeyen ülke satrancının karaya vurduğu an olarak hafızalarımızda kalacak. Binlerce satranç sever olarak bir ”Satranç Sever”e sahip çıkamadık, bu da bize dert olsun.

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Evrensel Bilgin’in yazısı