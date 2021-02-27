Evren Devrim Zelyut: Bu sefer ABD tahvilleri oldu, yarın yaptırım olur; dolar gördüğü yeri unutmaz

Tarım ve sanayideki sorunlarımız çözülmeden kurda istikrarı yakalamamız çok zor. En fazla yüksek faizi verip, tefecilere kâr sağlayarak, gelen sıcak para ile geçici düşüşler görülebilir. Ancak iç ve dış siyasette kavgacı, ekonomide ithalatçı zihniyet yüzünden en küçük dış dalgada kurun yükselmeye başlaması sürpriz değil. Sonuçta Türk halkının büyük bir fedakârlıkla dişinden tırnağından artırdığı tasarruflar, faiz olup tefecilerin cebine giriyor, ama kur tekrar yükselince bu sermaye heba olmuş oluyor.

Bu sefer yükselişin dış gerekçesi Amerikan tahvilleri oldu, yarın Amerikan yaptırımı olur, öbür gün Ruslar neden S-400’ü kutuya koydunuz der yaptırım uygular, sonra Avrupa Akdeniz’den geri çekilin der… Türk ekonomisini yöneten ekip ya zihniyeti değiştirecek, siyasi kavgayı, yandaşlara ve tefecilere sermaye akışını kesecek, ya da bu ekip demokratik usullerle seçimde değişecek. Aksi takdirde dolar gördüğü yeri unutmaz. Bir bahane ile tekrar 8,50 seviyesi karşımıza gelir.

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Evren Devrim Zelyut’un yazısı