Evo Morales için yakalama kararı çıkarıldı

Bolivya savcılığı, sürgündeki eski başkan Evo Morales’i ‘ayaklanmaya tahrik’ ve ‘terörizm’ suçlamasıyla uluslararası yakalama kararı çıkarttı.
Reuters’in haberine göre, Bolivya Emniyeti Kamu Yolsuzluğu Bölümü’nden Luis Fernando Guarachi, Morales için çıkarılan yakalama kararını doğruladı.
Bolivya İçişleri Bakanı Arturo Murillo ise yakalama kararını, Twitter’da ‘Dikkatinize Senyor (Morales)’ notuyla paylaştı.
Morales ise Arjantin’de Peroncu Başkan Alberto Fernandez’in yeni görevi için yemin etmesinden bir kaç gün sonra, geçen hafta Bolivya’ya yakın konumda bulunan Arjantin’e gitti.
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ordunun çağrısı üzerine 11 Kasım’da görevini bıraktığını açıklamıştı. Morales, 12 Kasım’da kendisini destekleyen hükümetin iktidarda olduğu Meksika’ya iltica etmişti.