Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evo Morales için yakalama kararı çıkarıldı

Bolivya savcılığı, sürgündeki eski başkan Evo Morales’i ‘ayaklanmaya tahrik’ ve ‘terörizm’ suçlamasıyla uluslararası yakalama kararı çıkarttı.

Evo Morales. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre, Bolivya Emniyeti Kamu Yolsuzluğu Bölümü’nden Luis Fernando Guarachi, Morales için çıkarılan yakalama kararını doğruladı.

Reklam

Bolivya İçişleri Bakanı Arturo Murillo ise yakalama kararını, Twitter’da ‘Dikkatinize Senyor (Morales)’ notuyla paylaştı.

Morales ise Arjantin’de Peroncu Başkan Alberto Fernandez’in yeni görevi için yemin etmesinden bir kaç gün sonra, geçen hafta Bolivya’ya yakın konumda bulunan Arjantin’e gitti.

Reklam

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ordunun çağrısı üzerine 11 Kasım’da görevini bıraktığını açıklamıştı. Morales, 12 Kasım’da kendisini destekleyen hükümetin iktidarda olduğu Meksika’ya iltica etmişti.

Bolivya’da muhalif senatör, geçici devlet başkanı oldu

Bolivya eski devlet başkanı Morales Meksika’ya iltica etti

Dışişleri: Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Bolivya’da darbe: Devlet başkanı Evo Morales istifa etti

Bolivya’da polis, göstericilerin tarafına geçti

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...