Evo Morales için yakalama kararı çıkarıldı

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde görevli biri kadın üç çalışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın TC kimlik numarası ile birleşik kütük, nüfus aile kayıt örneklerini sorguladıkları gerekçesiyle toplam 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.