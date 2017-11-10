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Evlilik vaadiyle öğrencisini kaçıran imam hatip öğretmeni tutuklandı

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Osmaniye’nin Bahçe ilçesindeki imam hatip lisesinde 47 yaşındaki öğretmen Hazar Doğan, evlilik vaadiyle 17 yaşındaki öğrencisini kaçırdığı suçlamasıyla tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Aynı zamanda müdür yardımcısı tarih öğretmeni Doğan, ismi açıklanmayan aynı okulun 12’nci sınıf öğrencisini evlilik vaadiyle kaçırdı.

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Ailenin şikayeti üzerine Doğan gözaltına alındı. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Doğan, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İddialarla ilgili idari soruşturma da başlatılırken öğretmeniyle ‘kendi isteğiyle’ kaçtığını söylediği ileri sürülen kız öğrenci ise ailesine teslim edildi.

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