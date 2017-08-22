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‘Evlilik programları muamması’nda söz RTÜK’te: Bu dönem olmayacak

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Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) evlilik programlarının yayından kaldırılmasının önünün açılmasının ardından yaşanan belirsizlikte RTÜK’ten açıklama geldi: “Yayıncılarımızla görüştüğümüz kadarıyla bu dönem evlilik programları olmayacak.”

KHK’da yer alan ifadelerin evlilik programlarını hedeflemediği, 0800’lü hatları kapsadığı öne sürülmüştü. Süreçte son olarak, evlilik programlarının çocukların ekran başında olmadığı saat dilimlerinde yayınlanacağı açıklanmış, ancak RTÜK, geçen sezonun sonuna kadar denetimi bırakmıştı.

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Geçen hafta kanal yöneticileriyle bir araya gelen RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya kanallara “Evlilik programlarını bitirin” demiş, kanallar ise topu birbirlerine atmıştı.

‘Çok ciddi müeyyideler uygulayacağız’

AA’nın aktardığına göre, bir forumda konuşan RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, bir katılımcının evlilik programlarının devam edip etmeyeceği yönündeki sorusunu cevapladı.

Bu tür programların ‘canlı yayın olması’, ‘özel hayatın ifşa edilmesi’, ‘kavga-dövüş’, ‘sunucuların kışkırtması veya medyatik tiplerin yer alması’ nedeniyle izleyiciler tarafından tercih edildiğini söyleyen Eliaçık, RTÜK’ün KHK’yla getirilen yasal sorumlulukları uygulamakta kararlı olduğunu vurguladı.

“Evlilik programlarına eğer yapılırsa çok ciddi müeyyideler uygulayacağız” diyen Ellialtı, yaz döneminde evlilik programı yayınlayan kanallarla görüştüklerini aktardı.

RTÜK yetkilisi şöyle devam etti: “Yayıncılarımızla görüştüğümüz kadarıyla bu dönem evlilik programları olmayacak. Kendileri de bu tarz programlar yapmak istemediklerini, ekranda da bu tarz görüntülerin çirkin durduğunu belirttiler. Bu dönem farklı bir format olacaktır.”

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