Evlilik programları muamması: RTÜK ‘Bitirin’ dedi, kanallar topu birbirlerine attı

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) evlilik programlarının yayından kaldırılmasının önünün açılmasının ardından kanal yöneticileriyle bir araya gelen RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya kanallara “Evlilik programlarını bitirin” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, evlendirme programlarının KHK’yla yasaklanabileceğini söylemişti.

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RTÜK başkanı İlhan Yerlikaya, Kurtulmuş’un açıklamasının ardından tv kanallarının yöneticileriyle bir araya gelip, “Düzeltin, yayına devam edin” demiş, RTÜK de kanallara TRT’de iki sezon yayınlanan ‘Böyle Bitmesin’ dizisini izdivaç programlarına örnek göstermişti.

KHK’da yer alan ifadelerin evlilik programlarını hedeflemediği, 0800’lü hatları kapsadığı öne sürülmüştü. Süreçte son olarak, evlilik programlarının çocukların ekran başında olmadığı saat dilimlerinde yayınlanacağı açıklanmış, ancak RTÜK, geçen sezonun sonuna kadar denetimi bırakmıştı.

‘Kanallar topu birbirine attı’

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu bugünkü köşesinde, RTÜK’ün kanal yöneticileriyle yaptığı toplantıda yaşananları paylaştı.

RTÜK başkanı İlhan Yerlikaya’nın özellikle Star, Atv ve Show TV yöneticilerine açık bir şekilde “Evlilik programlarını bitirin” dediğini ve cezaların artarak devam edeceğini söylediğini aktaran Semercioğlu şöyle devam etti: “Peki kanal yöneticileri ne yaptı? Topu birbirlerine attı. Biri devam ederse, diğerlerinin de rekabet gereği aynı şekilde devam etmek durumunda kalacağını söylediler. Sonuçta yine bir arpa boyu yol alınmadı.”

‘Devam edecek’

Kanalların yapımcılarla bir yıllık anlaşması daha olduğunu, bu yüzden programların 11 Eylül’de başlayacağını tahmin ettiğini yazan Semercioğlu yazısını şöyle bitirdi: “3 yıllık anlaşmalar 2018’in haziran ayında sona erecek. Cezalar gelirse, formatlarla oynanacak, işin dozu düşürülecek ama Seda-Esra-Zuhal bu yıl da ekranda olacak.”