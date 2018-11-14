Evlilik dışı bebek cinayetinde anne-baba ve anneanneye ağırlaştırılmış müebbet

Bursa’da evlilik dışı bebeğin boğularak öldürülmesine ilişkin davada anne-baba ve anneanneye ‘kasten öldürme’den ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Gemlik ilçesinde yaşayan Ferda Demirtekin, 21 yaşındayken 2013’te Osmangazi ilçesindeki özel bir hastanede erkek bebek doğurdu.

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Aynı yıl haziran ayında bebek aşı için hastaneye götürülmeyince sağlık görevlileri aileyi aradı. Çelişkili cevaplar üzerine polise haber verildi. Polis, Demirtekin, 40 yaşındaki annesi Nuray Güven ve 45 yaşındaki babası Selahattin Güven’i gözaltına aldı.

Anne Nuray Güven, bebeğin babasının, kendisiyle de ilişkiye giren Bursa emniyetinde görevli polis memuru 38 yaşındaki Murat Cingiliç olduğunu iddia etti.

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Güven, doğumdan hemen sonra kucağındaki bebekle buluştuğu Cingiliç’in silahla kendisini tehdit edip bebeği boğdurduğunu, ardından cesedini evlerinin bahçesine gömdüklerini, kızını bir süre sonra başkasıyla evlendirdiğini söyledi.

İlk ceza usulen bozuldu

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde polis dahil dört tutuklu sanığın yargılandığı davada DNA testi yapıldı. Bebeğin babasının Murat Cingiliç olduğu kesinleşti.

Mahkeme, Ferda Demirtekin, Murat Cingiliç ve Nuray Güven’e ‘kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis verdi. Baba Selahattin Güven ‘suç kanıtlarını karartma’ suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nuray Güven’in oğlu T. de beraat etti.

Ancak karar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na tebligat yapılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından usulden bozuldu.

Morali bozulmuş

Ağır ceza mahkemesinde bir kez daha görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Murat Cingiliç, Nuray Güven, tutuksuz sanıklar Ferda Demirtekin, Selahattin Güven ve T. ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklardan polis memuru Murat Cingiliç, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Polis, “Nuray’ın yalan ve iftira beyanlarıyla beş yıldır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Nuray Güven ise yazılı savunmasında Murat Cingiliç’in bebeği boğarak öldürdüğünü ve olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanıklar Selahattin Güven ile T. de suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlerini istedi.

Yine aynı ceza

Mahkeme, ikinci yargılama sonucunda da Murat Cingiliç, Nuray Güven ve Ferda Demirtekin’e ‘kasten öldürme’den ağırlaştırılmış müebbet verdi. Selahattin Güven ve T.’nin hakkındaki hüküm de değişmedi.

Ferda Demirtekin’in ayağında elektronik kelepçe olduğu, Bursa’nın dışına çıkamadığı, kararın kesinleşmesinin ardından yeniden hapse konulacağı öğrenildi.