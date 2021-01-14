Evlerini günübirlik kiraya veren dört ev sahibine toplam 77 bin lira ceza

Zonguldak’ta evlerini günübirlik kiraya veren dört ev sahibine, 77 bin 56 lira idari para cezası uygulandı.
AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, günübirlik kiraya verilen evlere yönelik denetim yapıldı.
Ekiplerce günübirlik kiraya verilen dört ev tespit edildi. Ev sahiplerine ‘1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na muhalefet’ten toplam 77 bin 56 lira idari para cezası uygulandı.
Kent genelinde mevzuata uygun kullanılmayan evlere yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.