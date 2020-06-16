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Yaramazlara biraz batar!

Evlerin arasına yapılan duvar nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Niğde’de, duvar meselesi yüzünden çıktığı belirtilen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre merkeze bağlı Orhanlı beldesinde N.Ş. (57) ile Hakan Yüksel (28) evlerinin arasına yapılan duvar nedeniyle kavga etti.

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Evine giden N.Ş., kapının önünde toplananlara pencereden av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Yüksel olay yerinde yaşamını yitirdi.

N.Ş.’nin evine saldıran Yüksel’in yakınları, jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Yüksel’in cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken N.Ş. gözaltına alındı.

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