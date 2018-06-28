Evlenmesini istemedi, kızını başından vurdu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 55 yaşındaki Niyazi O., evliliğine karşı çıktığı 18 yaşındaki kızı İlknur O.’yu başından vurarak ağır yaraladı.

DHA’nın haberine göre dün Akçaabat ilçesi Sarıtaş Mahallesi’nde Niyazi O., kendisinden yaşça büyük bir adamla evlenmek isteyen kızıyla tartışmaya başladı. Niyazi O., daha sonra tabancayla kızına ateş etti. Başından vurulan genç kadın, ağır yaralandı.

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Sağlık ekipleri ağır yaralı İlknur O.’yu Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İlk müdahalenin ardından İlknur O., Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Baba Niyazi O. ise polis tarafından gözaltına alındı.