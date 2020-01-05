‘Evleniyoruz, mutluyuz’ yazısı da hırsızları kurtaramadı

Yakalanmamak için çaldıkları aracın plakasını ‘evleniyoruz’ yazısıyla kapatan dört kişi polisten kaçmayı başaramadı.

Fotoğraf: DHA

Gaziantep Perilikaya Mahallesi’nde geçen hafta cuma günü park halindeki otomobil çalındı. Sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis aynı renk ve modelde, plakası ‘evleniyoruz’ yazısı ile kapatılan otomobili fark edip dur ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında araç bir üst geçit köprüsünün ayağına çarptı. Kaza sonrası gözaltına alınan dört şüpheliden biri tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

