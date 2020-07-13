Evlenen çiftte ‘corona’ çıktı; nikahı kıyan belediye başkanı ve 45 kişi gözlem altında

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, dünyaevine giren çiftte corona virüsü tespit edilmesi üzerine nikahı kıyan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve törene katılan 45 kişi evlerinde gözlem altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Devrek Belediyesi’nde geçen hafta nikahı kıyılan çiftin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Yeni evli çift tedaviye alındı.

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Filyasyon çalışması sonucunda Bozkurt ve nikaha katılan, çiftle temas eden 45 kişi, sağlık ekiplerinin tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı olarak evlerinde kendilerini izole etti.

Bozkurt, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.