Evlenecek çiftler online alışverişe yöneldi, ekmek yapma makinesi satışları yüzde 700 arttı

Corona virüsü nedeniyle düğünlerini erteleyen çiftler, alışverişlerini online platformlardan yapıyor. Mobilyadan züccaciyeye çok sayıda ürün sanal ortamda satın alınıyor. İnternete özel düğün paketleri satışa sunuluyor. Ekmek yapma makinesi gibi ürünlerin satışında önceki dönemlere göre yüzde 700’lük artışın söz konusu olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye’de yılda ortalama 550 bin çiftin evlendiğini söyleyerek, çiftlerin düğünden önce mutlaka züccaciye ürünleri aldığını söyledi.

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İnternet ve sosyal medya kullanımı açısından Türkiye’nin en aktif ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Öksüz, nüfusun yüzde 74’ünün internet, yüzde 64’ünün ise aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirtti.

Öksüz, geçen yıl 11.5 milyar dolar büyüklüğe ulaşan e-ticaret hacminin, gelecek beş yıllık dönemde 50 milyar dolara çıkmasının beklendiğini aktararak şunları söyledi:

“Züccaciyede de gün geçtikte online satışlar artıyor. Son dönemlerde üyelerimizin birçoğu gerek sosyal medya gerek internet siteleri üzerinden online satışlara başladı. Corona virüsü süreciyle yatırımlarını bu tarafa kaydırmaya başladılar. Hatta şu an düğün hazırlığı yapan çiftler için internete özel düğün paketleri dahi oluşturulmuş durumda. Evlenecek çiftlerin büyük çoğunluğu düğün hazırlıklarına en az altı ay önce başlıyor. Bu nedenle mağazalarımıza gelemeyen çiftler, online üzerinden ürün alımlarını gerçekleştiriyor.”

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Çeyize ekmek yapma makinesi de eklendi

Öksüz, bir araştırmaya göre, evlenecek çiftlerin yaklaşık yüzde 30’unun online alışverişi tercih ettiğini, çiftlerin yüzde 23’ünün online alışveriş sitelerinden ağırlıklı olarak ev tekstili ve dekorasyon ürünleri, yüzde 21.1’inin küçük ev aletleri, yüzde 15.2’sinin sofra takımları ve pişirme gereçleri satın aldığını anlattı.

Özellikle son dönemde evlenecek çiftlerin, corona virüsü dolayısıyla ekmek yapma makinesi gibi inovatif ürünleri de çeyizlerine eklemeye başladığını aktaran Öksüz, bu ürünün satışında önceki dönemlere göre yüzde 700’lük artışın söz konusu olduğunu anlattı.

“Bu süreçte internetten siparişlerin arttığını gözlemliyoruz”

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan da Türkiye’de yıllık mobilya satışının 2019 itibarıyla 50 milyar liraya ulaştığını aktararak, mobilyada hızlı tüketim alışkanlığına geçildiğini, tüketicilerin eskisi gibi 15-20 yılda bir değil, 7-8 yılda bir mobilyasını değiştirdiğini anlattı.

Çalışkan, siparişlerin, firmaların kendi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya adreslerinden de verilebildiğini, sosyal medya üzerinden verilen satışların etkisini çok fazla hissetmeye başladıklarını söyledi.