Evleneceği gün uyuşturucuyla yakalan damat tutuklandı

Aydın’da bugün nikahı olan bir kişi, düzenlenen operasyonda aracında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen İ.Ö.’yü takibe aldı.
Polis ekiplerini fark eden İ.Ö. otomobille kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Ancak kısa sürede yakalanan İ.Ö. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. Otomobilde 20 gram metamfetamin ve bir hassas terazi çıktı.
Bugün nikah masasına oturmayı planlayan İ.Ö.’nün aracında bir de damatlık bulundu.