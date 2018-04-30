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Evlat edinmede 40 yaş sınırı kaldırıldı.

AA’nın haberine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Evlat Edinme Yönergesi’ni yürürlükten kaldırdı. Böylelikle “Evlat edinme uygulamalarında, evlat edinilecek çocuk ile evlat edinecek aile arasında en fazla 40 yaş fark olması gerekir” hükmü de tarihe karıştı.

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Evlat edinen aileler periyodik olarak izlenecek

Bakanlık, yönergenin kaldırılmasının ardından evlat edinme hizmetine ilişkin tüm süreçleri kapsayan Evlat Edinme Yönetmeliği’ni yeniden düzenleyecek.

Evlat edinen aileler periyodik bir şekilde takip edilmesine yönelik bir düzenleme de öngörülüyor.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre, halihazırda evlat edinme sırasında bekleyen 1900 civarında aile bulunuyor.

Ailelere, bekleme süresi daha uzun olan evlat edinme yöntemi yerine koruyucu aile olma seçeneği de sunuluyor.