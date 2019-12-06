Evlat edinilmesinin karara bağlanacağı mahkemeye sınıf arkadaşlarıyla gitti; Facebook’ta mesaj yağdı

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan beş yaşındaki bir anaokulu öğrencisi evlat edinilme sürecinin karara bağlanışını izlemeye tüm sınıf arkadaşlarını çağırdı. ‘Michael’ adlı çocuğun mahkemede yeni ailesine dahil olduğu anlara arkadaşları ve öğretmenleri tanık oldu. Mahkemede çekilen ve Facebook’ta yayınlanan fotoğrafın ünü ise ABD’yi aştı! 100 bini aşkın kez paylaşılan kareye dünyanın dört bir yanından mesaj yağdı.

Fotoğraf: Kent County Adliyesi

Oturumda, Michael, kendisini evlat edinen çiftin yanında otururken sınıf arkadaşları ellerinde kartondan kalplerle ona destek verdi. Hepsi tek tek kendilerini tanıtıp neden orada olduklarını açıkladı.

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Arkadaşlarının kimi “O benim en iyi arkadaşım” dedi kimi ise “Yeni ailesine kavuştuğu an yanında olmak istedim” diyerek oraya gitme nedenini açıkladı. Öğretmeni ise “Aile illa DNA’yla olan bir şey değil, aileyi aile yapan asıl unsurlar destek ve sevgi” dedi.

Hakim, talip çiftin Michael’ı evlat edinmesinin önünde engel olmadığını söyleyince alkış koptu.

Michael dışarıda haber yapmak için bekleyen TV muhabirlerine yeni ailesini çok sevdiğini söyledi ve kendisine destek olan öğretmenine ve arkadaşlarına teşekkür etti.