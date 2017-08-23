‘Evinize gelen giden belli değil’ dediği iddia edilen yöneticiyi yaralayan kadın gözaltında

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Samsun’da bir kadın, “Evinize gelen giden belli değil” dediği iddia edilen apartman yöneticisini tabancayla yaraladı.

Atakum ilçesindeki Cumhuriyet mahallesinde apartman yöneticisi 52 yaşındaki Muhammet Atila, aidat parasını almak için Döne Y.’nin evine gitti.

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Atila, Döne Y.’nin ablasıyla aidat ödemedikleri gerekçesiyle tartıştıktan sonra parayı alıp evden ayrıldı.

Ancak Atila’nın tekrar eve gelerek “Evinize gelen giden belli değil. Bir sürü yabancı şahıs gelip gidiyor. Rahatsız oluyoruz” dediği öne sürüldü.

Döne Y., ruhsatsız tabancayla yöneticiyi sırtından yaraladı. Atila hastaneye kaldırılırken, Döne Y. gözaltına alındı.