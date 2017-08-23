Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Evinize gelen giden belli değil’ dediği iddia edilen yöneticiyi yaralayan kadın gözaltında

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Samsun’da bir kadın, “Evinize gelen giden belli değil” dediği iddia edilen apartman yöneticisini tabancayla yaraladı.

Fotoğraf: DHA

Atakum ilçesindeki Cumhuriyet mahallesinde apartman yöneticisi 52 yaşındaki Muhammet Atila, aidat parasını almak için Döne Y.’nin evine gitti.

Reklam

Atila, Döne Y.’nin ablasıyla aidat ödemedikleri gerekçesiyle tartıştıktan sonra parayı alıp evden ayrıldı.

Ancak Atila’nın tekrar eve gelerek “Evinize gelen giden belli değil. Bir sürü yabancı şahıs gelip gidiyor. Rahatsız oluyoruz” dediği öne sürüldü.

Döne Y., ruhsatsız tabancayla yöneticiyi sırtından yaraladı. Atila hastaneye kaldırılırken, Döne Y. gözaltına alındı.

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...