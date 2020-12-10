Evinin önünde oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan kişi gözaltında

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, evinin önünde top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan ve havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde oturan Mithat B., dün akşam saatlerinde, evinin önünde top oynayan çocuklardan rahatsız olduğunu söyleyerek onlarla tartışmaya başladı.
Evinden pompalı tüfeği alıp çocukların yanına giden ve havaya bir el ateş açan Mithat B., çocukları kovalamaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine giden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Mithat B.’yi gözaltına aldı.