Evinin önünde, eski komşusu tarafından öldürüldü

Kütahya’da bir kadın, eski komşusu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Bir kafede çalışan 32 yaşındaki Sibel Şirin, işten çıkıp gittiği, Fuat Paşa Mahallesi’ndeki evinin önünde eski komşusu B.K’nin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şirin’in, başına isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şirin’in cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği iddia edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Üç çocuk annesi Şirin’in, eşinden boşanma aşamasında olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.