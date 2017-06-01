NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers’in yıldızı LeBron James, evinin kapısına yazılan ırkçı ifade için “ABD’de siyah olmak hâlâ zor” dedi.

‘Irkçılık dünyada hep var olacak’

BBC Türkçe’nin haberine göre olayla ilgili ilk kez konuşan James, şunları söyledi: “Ne kadar çok paranız, ününüz olursa olsun… Ne kadar çok insan size hayran olursa olsun… ABD’de siyah olmak hâlâ zor. Irkçılık dünyada hep var olacak, ABD’nin de bir parçası. Özellikle Afrika kökenli Amerikalılar bunu her gün yaşıyor. Afrika kökenli Amerikalılar olarak burada kendimizi diğerleriyle eşit hissedebilmemiz için daha çok yol katetmemiz gerek.”

Cavs’ın yıldızının Los Angeles’taki evinin kapısına, ABD genelinde siyahlara karşı ırkçı hakaret olarak kabul edilen bir ifade yazılmıştı.