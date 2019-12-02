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Yaramazlara biraz batar!

Evinin bodrumunda 217 akrep yetiştiren kişiye 60 bin lira para cezası

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, evinin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirilen Hekim Çaka’ya ‘biyolojik çeşitliliği tahrip etmek’ suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulandı.

Fotoğraflar: DHA

Polis ekipleri evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi. 

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Canlı akrepler, koruma altına alınmak üzere Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 

Hakkında inceleme başlatılan ev sahibi Hekim Çaka’ya ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’nce ‘biyolojik çeşitliliği tahrip etmek’ suçundan 60 bin 163 lira para cezası verildi.

Ev sahibi ise bodrum katında akrep yetiştirmek için 50 bin lira masraf yaptığını belirterek, akrep beslenmesiyle ilgili ceza verildiğini bilmediğini söyledi.

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