Evini su bastığı için sinirlenen 93 yaşındaki adam bina yöneticisini vurdu

ABD’nin Las Vegas kentinde yaşayan 93 yaşındaki Robert Thomas, evini su basmasına sinirlenerek bina yöneticisini vurdu.

Fotoğraf: BBC

İçinde onlarca dairenin olduğu bir binada yaşayan Thomas, evini sular içinde bulunca soluğu yöneticinin yanında aldı. Yönetici, “Bunda bizim suçumuz yok ama yardım için elimizden geleni yaparız” dedi. Ama yaşlı adam sakinleşmedi ve cebindeki tabancayı çıkardı.

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Bina yönetiminin odasındaki iki çalışanın dışarı çıkmasına izin veren Thomas, önce bir bilgisayar monitörüne ateş etti. Sonra da iki el ateş ederek yöneticiyi vurdu. O sırada, güvenlik görevlileri içeri girip onu silahını bırakması için ikna etti.

Yaralanan yönetici hastaneye kaldırılırken Thomas gözaltına alındı. Thomas’ın cinayete teşebbüsle yargılanacağı belirtildi.