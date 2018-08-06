Evini Nesin Vakfı’na bağışlayan ‘Akrep Nalan’: Köy Enstitüleri’ne benzetiyorum

‘Akrep Nalan’ olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, evini 1973 yılında Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’na bağışladı.

Birgün’den Seda Balmumcu’nun haberine göre Açın, Nesin Vakfı’nın çalışmalarını Köy Enstitüleri’ne benzettiğini, bu yüzden bağış yapmak için Nesin Vakfı’nı tercih ettiğini söyledi.

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Açın şöyle devam etti: “Dünyada yaşadığın sürece mal mülk ediniyorsun, benim çocuğum olmadığı için uzun zamandır nereye bağışlasam diye düşünüyordum, birtakım araştırmalar yaptım, bu konuda en iyi çalışan vakfın Nesin Vakfı olduğuna karar verdim.”

Nesin Vakfı ve Nesin Matematik Köyü’nü ziyaret ettiğini, vakfın öğrencilerine pozitif bilimlerden sağlık hizmetlerine, tarımdan inşaat işçiliğine pek çok konuda yetkin olmasını sağlayan bir eğitim veren ve aydın gençler yetiştiren Köy Enstitüleri gibi çalıştığını belirten Açın, Matematik Köyü’nü ziyareti sırasında Ali Nesin ile de tanıştığını anlattı.

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Açın sözlerini şöyle bitirdi:: “Evimde ölene kadar ben oturacağım, öldükten sonra da gönlüm rahat olacak. Yıllardır verdiğim emeğin karşılığı olan evim iyi değerlendirilecek diye düşünüyorum. Okul açsam diye düşündüm ama böyle bir servetim yok. Tek başına bireysel olarak bir şeyler yapmak çok zor ama bu konuda kurumlaşmış, bu konuya gönül vermiş insanlar var ve onlara destek vermek önemli. Bizden sonra gelecek kuşaklar iyi eğitim görürler, bu ülkeye faydalı bireyler olurlar, vatansever, Atatürkçü, aydın gençler olarak yetişirler. O gençlerin Nesin Vakfı’ndan yetişeceğine inanıyorum. İnandığım güzel çalışmalar yapan başka dernekler de var tabii ama ev bir tane olunca seçim yapmam gerekti hepsinin arasından araştırıp eledim ve Nesin Vakfı’nda karar kıldım.”

‘Doğum gününde yaptı’

Vakfın müdürü Müdürü Süleyman Cihangiroğlu, bağış karşısında çok mutlu olduklarını aktardı.

Açın’ın bağışı kendi doğum gününde yaptığını ve bunu kendisine doğum günü hediyesi olarak lütfettiğini söylediğini ifade eden Cihangiroğlu, “Nalan Hanım’ın çok zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve çok çalışarak bugünkü varlığını elde ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar emeğinin sonunda biriktirdiği şeyi bizimle paylaşıyor olması ve bunu kendine doğum günü hediyesi olarak lanse etmesi çok büyük incelik çok teşekkür ediyoruz” dedi.