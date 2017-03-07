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Evini günübirlik kiraya veren yurttaşa 10 bin 383 lira ceza

 

Evini günübirlik kiraya veren bir yurttaşa 10 bin 383 lira ceza kesildi.

AA’nın haberine göre Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evin Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Sistemi’ne (GİYKİMBİL) dahil edilmediği belirlendi. Bunun üzerine yurttaşa 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nu ihlal ettiği gerekçesiyle idari ceza verildi.

Emniyet açıklamasında, güvenlik zafiyeti yaratan günübirlik evlerle ilgili olarak, saatlik ve günlük gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülen kiralama faaliyetlerinin GİYKİMBİL sistemine bildirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

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