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Yaramazlara biraz batar!

Evine hırsız girmesin diye kurduğu bubi tuzağı nedeniyle hayatını kaybetti

ABD’nin Maine eyaletinde yaşayan Ronald Cyr (65), evine hırsız girmesini engellemek için kurduğu bubi tuzağı nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Van Buren adlı kasabada yaşayan ve evinin kapısına tabanca içeren bir düzenek yerleştiren Cyr, yaralı halde polisi aradı; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Polis, ülkede yasak olmasına rağmen birçok kişinin güvenliğini bubi tuzağı kurarak sağlamaya çalıştığını açıkladı. Facebook’ta paylaşılan açıklamada, “Evde yapılan inceleme sonucunda geliştirdiği düzenekteki tabancanın patladığını ve Cyr’ın vurulduğunu tespit ettik; kurtarmak için çabaladık ama maalesef hayatını kaybetti” dendi.

Geçen yıl eylül ayında Illinois eyaletinde yaşayan bir adam yine bir bubi tuzağı nedeniyle ölmüştü.

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