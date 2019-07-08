Evindeki kameralar sökülürken Gökçek: Ses kaydı yapmadım, vadiyi izlemedim

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anfa Güvenlik Şirketi, kendilerine ait yüksek teknoloji ürünü kameralı gözetleme sistemlerini usulsüz olarak Dikmen’deki evine yerleştirdiğini öne sürdüğü eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in evinden, söz konusu sistemleri bugün söktü. Gökçek, söküm sırasında Anfa teknisyenlerini video kaydına alarak ses kaydı yapmadığını ve Dikmen vadisini gözetlemediğini ispatlamaya çalıştı.

Anfa tarafından kendisine ihtarname gönderilerek kameralı gözetleme sistemlerini teslim etmesi istenen Gökçek, bugün söz konusu şirkete çağrıda bulunarak sistemleri sökmelerini istedi. Ancak Gökçek, saat 11:30 sıralarında ‘eşiyle evinde otururken’ 15-20 kişilik bir grubun söküm için geldiğini ve ‘aralarında boksörler, güreşçiler olduğunu’ öne sürdü.

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2️⃣GELENLER İÇİNDE BOKSÖRLER, GÜREŞÇİLER

NE ARARSANIZ VAR.

ANKARA DAĞ BAŞI, MANSUR YAVAŞ’IN A TAKIMI İŞ BAŞINDA.

HATIRLIYOR MUSUNUZ?BEYPAZARINDA MANSUR’UN ARKADAŞLARI ADAM DÖVMÜŞLERDİ.

BİR ANDA GÖZÜMÜN ÖNÜNE O GÖRÜNTÜLER GELDİ. pic.twitter.com/yvkZnBG9pV — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 8, 2019

5️⃣ANFA’DAN YAPILAN TEBLİGATTA BÜTÜN DİKMEN VADİSİNİ İZLEDİĞİM İDDİA EDİLİYORDU.

TEKNİSYENİ KAMERA KONTROL MERKEZİ OLAN KULÜBEYE DAVET EDİP SORDUM;”Bu kameralardan DİKMEN Vadisinin her tarafını izlediğiM doğru mu?Hadi bana DİKMEN vadisini kameralardan gösterebilir MİSİN?”⤵️ pic.twitter.com/PHtQYW3SGk — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 8, 2019

7️⃣BİZİM KAMERALARIN SES ALDIĞINI İDDİA ETMİŞLERDİ.

TEKNİSYENE SORDUM, CEVABI AŞAĞIDA.

ÇOCUK İKİ ARA BİR DEREDE KALDI. CEVAP VERSE ANFA REZİL OLACAK, ARKASINDAN İŞİNDEN OLACAK.

GARİBİMİN VERDİĞİ CEVABI SİZ YORUMLAYIN.⤵️ pic.twitter.com/j3p3KpUu24 Reklam July 8, 2019

Grubu değil, sadece iki teknisyeni içeri alacağını söyleyen Gökçek, teknisyenler kameralı sistemleri sökerken, video kaydı yaparak, suçlamaları geçersiz kılmaya çalıştı. Gökçek, teknisyenlere “Bu kamera ses kaydı yapıyor mu, kameralar Dikmen vadisini görüyor mu” şeklinde sorular sordu, istediği yanıtları söküm yapan teknisyenlerden almaya çalıştı.

Ancak Gökçek, “Belediyeye ait kamera sistemlerinin evinizde ne işi vardı” sorusunu yanıtsız bıraktı.

Gökçek’in evinden ise Anfa’ya ait altı adet full HD gece görüşlü kamera, bir adet ultra HD Nvr kayıt cihazı, dört adet HD, bir adet switch, 150 metre NW kablosu, 50 metre spiral boru, dört adet full HD ikili kamera seti ve bir adet kesintisiz güç kaynağının söküldüğü açıklandı.