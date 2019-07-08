Evindeki kameralar sökülürken Gökçek: Ses kaydı yapmadım, vadiyi izlemedim

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anfa Güvenlik Şirketi, kendilerine ait yüksek teknoloji ürünü kameralı gözetleme sistemlerini usulsüz olarak Dikmen’deki evine yerleştirdiğini öne sürdüğü eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in evinden, söz konusu sistemleri bugün söktü. Gökçek, söküm sırasında Anfa teknisyenlerini video kaydına alarak ses kaydı yapmadığını ve Dikmen vadisini gözetlemediğini ispatlamaya çalıştı.
Anfa tarafından kendisine ihtarname gönderilerek kameralı gözetleme sistemlerini teslim etmesi istenen Gökçek, bugün söz konusu şirkete çağrıda bulunarak sistemleri sökmelerini istedi. Ancak Gökçek, saat 11:30 sıralarında ‘eşiyle evinde otururken’ 15-20 kişilik bir grubun söküm için geldiğini ve ‘aralarında boksörler, güreşçiler olduğunu’ öne sürdü.
Grubu değil, sadece iki teknisyeni içeri alacağını söyleyen Gökçek, teknisyenler kameralı sistemleri sökerken, video kaydı yaparak, suçlamaları geçersiz kılmaya çalıştı. Gökçek, teknisyenlere “Bu kamera ses kaydı yapıyor mu, kameralar Dikmen vadisini görüyor mu” şeklinde sorular sordu, istediği yanıtları söküm yapan teknisyenlerden almaya çalıştı.
Ancak Gökçek, “Belediyeye ait kamera sistemlerinin evinizde ne işi vardı” sorusunu yanıtsız bıraktı.
Gökçek’in evinden ise Anfa’ya ait altı adet full HD gece görüşlü kamera, bir adet ultra HD Nvr kayıt cihazı, dört adet HD, bir adet switch, 150 metre NW kablosu, 50 metre spiral boru, dört adet full HD ikili kamera seti ve bir adet kesintisiz güç kaynağının söküldüğü açıklandı.