Evinde yaralı bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti: Oğlu gözaltında

İzmir’in Konak ilçesinde, evinde boğazından bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Levent Mahallesi 3481 Sokak’ta yaşayan O.A. (22), 112 Acil Servis’i arayarak annesi Sibel A.’yı (46) evde boğazından bıçaklanmış halde bulduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sibel A. kurtarılamadı.

Sibel A.’nın intihar etmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiren polis, cezaevinden bir süre önce çıktığı belirtilen O.A.’yı gözaltına aldı.