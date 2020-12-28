Evinde tarihi eser bulunan kişi gözaltına alındı

Adana’da yaşayan bir kişi, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi’nde bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

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Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.Y.’yi gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer mezar siteli, iki mermer sütun tabanı, mermer sütun başı, hac figürlü taş obje ve çok miktarda kırılmış halde çini işlemeli terakota ele geçirildi.