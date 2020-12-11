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Yaramazlara biraz batar!

Evinde ölü bulunan Chikareva’nın tırnak altından alınan doku örnekleri incelenecek

Ankara’da, boşanma aşamasındaki eşi Salih G. tarafından dövüldüğü gerekçesiyle uzaklaştıma kararı aldıran ve hafta başında evinde ölü bulunan Vera Chikareva’nın (35) tırnak altından alınan doku örnekleri, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Fotoğraf: DHA

Rus Vera Chikareva, 7 Aralık’ta Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi’ndeki evinde ölü bulunmuştu.

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Chikareva’nın ölümüyle ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan ön otopside Chikareva’ın cesedinde darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadı. Bulunduğunda ölümünün üzerinden beş-altı gün geçtiği tahmin edilirken Chikareva’nın ölümü sırasında herhangi bir kimseyle temas edip etmediğinin, boğuşma yaşayıp yaşamadığının tespiti için tırnak altından doku örnekleri alındı.

Ayrıca savcılığın talimatıyla polis, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden Chikareva’nın öldüğü tahmin edilen tarihten önce ve sonra eve girip çıkan olmadığı belirlendi.

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Chikareva’nın ölümüyle ilgili herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı belirtildi.

Chikareva, eşi Salih G. tarafından dövüldüğü gerekçesiyle eylülde savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara 1’inci Aile Mahkemesi, Salih G.’ye üç ay uzaklaştırma tedbiri uygularken Chikareva evden ayrılarak boşanma kararı almıştı.

Salih G., uzaklaştırma tedbirine rağmen 25 Ekim’de konuşma bahanesiyle tekrar eşinin yalnız yaşadığı evine gidip şiddet uygulamıştı. Chikareva, hastanede gördüğü tedavinin ardından darp raporu alarak şikayette bulunmuş Salih G., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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