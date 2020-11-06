Evinde ölü bulunan 64 yaşındaki kadının, uyuşturucu verilip cinsel istismara uğradığı tespit edildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan H. Ç.’nin (64) evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp tutuklanan R.K. (35) ve Z.K. (42) hakkında ‘yağma, cinsel saldırı ve taksirle ölüme neden olma’ suçlarından iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: DHA

İddianamede R.Kve Z.K’nin, kahvesine uyuşturucu hap katıp cinsel istismara uğrattıkları 64 yaşındaki kadının haptan zehirlenerek hayatını kaybettiği ifade edildi.

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H.Ç.’den haber alamadığı için merak edip evine giden oğlu, annesini salonda hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri H.Ç’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet ihtimali üzerinde duran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, otopside darp ve cinsel istismar izlerine rastlayınca evde bulunan parmak izleri ile bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonunda H.Ç.’nin evine, bir gece önce R.K ve Z.K’nin geldiği belirlendi. Gözaltına alınan R.K ve Z.K tutuklandı.

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İddianamedeki ifadesinde H.Ç.’nin evine önce kendisinin gittiğini 10 dakika sonra da R.K’nin geldiğini belirten Z.K olayı şöyle anlattı: “R.K eve geldikten sonra H.Ç., R.K’nin hazırladığı kahveyi içti. Sarılarak öpüşmeye başladılar. H.Ç. fenalaşarak, ‘Bana ne yaptın?’ dedi. R.K, H.Ç. ile odaya giderek ilişkiye girdi. Beni çağırdı, ben de ilişkiye girdim. Bana ‘Yeter artık bu kadar’ dedi. Ben odadan çıktıktan sonra R.K tekrar odaya girdi ve çırpınma sesleri geldi. Odanın kapısını açtım. R.K’ye ‘Sen ne yapıyorsun?’ diye sordum.

R.K, H.Ç.’ye sert bir şekilde vurdu. Bana ‘O alışık böyle şeylere, daha önce de yaptım sen karışma’ dedi. R.K yarı baygın haldeki kadına iki kez daha vurdu. Odadan çıktıktan sonra R.K kadının cep telefonunu aldı. ‘Onda para çok, o kendine yeni bir telefon alır’ dedi ve evden ayrıldık.”