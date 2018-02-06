Evinde intihar eden adamın notu: Siyanür içtim, bana dokunmayın

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Antalya’da yalnız yaşayan 26 yaşındaki Sercan Ç. dün akşam evinde henüz içeriği belirlenemeyen bir madde içerek intihar etti. Evinde “Siyanür içtim, bana dokunmayın” yazılı not bulunan Sercan Ç.’nin ölümüyle ilgili savcı, ilk otopside siyanür bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

Sercan Ç.’den haber alamayan yakınları yedek anahtarla girdikleri evde, Sercan Ç.’yi hareketsiz halde buldu.

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Sağlık ekipleri müdahale ettikleri Sercan Ç.’nin bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. İlk müdahaleden sonra Sercan Ç. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Sercan Ç., hastanede hayatını kaybetti.

Evde inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, Sercan Ç.’nin yazdığı değerlendirilen “Siyanür içtim, bana dokunmayın” yazılı not buldu. Bunun üzerine dairenin bulunduğu apartman ile yandaki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Özel maske takarak daireye giren ekipler, cesedin bulunduğu odada çeşitli haplar, hidrojen sülfür ve hidrojen siyanür kimyasallarının kalıntısına rastladı. Kalıntılardan örnek alan AFAD ekipleri, dairedeki karantinanın devam etmesine karar verdi. Kimyasal gazın, dairenin havalandırılmasının ardından etkisini yitireceğini belirten ekipler, cesedin Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulacak arındırma merkezinde arındırıldıktan sonra ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebileceğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan açıklamada, ilk otopside siyanür bulgusuna rastlanmadığı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sercan Ç.’den alınan doku parçasının Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi Başkanlığı’na gönderildiğini söyledi.