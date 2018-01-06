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Yaramazlara biraz batar!

Evinde dengesini kaybedip düşen açlık grevindeki Gülmen: İyiyim, bir şey çıkmadı

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Açlık grevindeki akademisyen Nuriye Gülmen, dengesini kaybedip düştüğünü, ancak durumunun iyi olduğunu söyledi.

Fotoğraf: @NuriyeGulmen

Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 304’üncü gününde.

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23 Mayıs 2017’de tutuklanan iki eğitimciden Özakça, 20 Ekim 2017’de tahliye edilirken, Gülmen hükmün açıklandığı 1 Aralık 2017’de suçlu bulunup tahliye edildi. Özakça ise beraat etti.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Gülmen, “Dün gece ufak bir kaza geçirdim. Dengemi kaybettim ve yere düştüm.Travmaya bağlı oluşan ağrı ve acı bizi korkuttu. Bir ortopediste muayene olmam ve mr çektirmem gerekti. Neyse ki bir şey çıkmadı. Bir süre misafirlerimi yatar vaziyette karşılayacağım. Herkese sevgiler” diye yazdı.

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