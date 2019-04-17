Evinde beslediği geyik tarafından boynuzlanarak öldü

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Wangaratta kenti yakınlarındaki evinde geyik besleyen bir adam yem verirken aldığı boynuz darbesi nedeniyle hayatını kaybetti. 47 yaşındaki adama yardım etmeye çalışan karısı da ağır yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

BBC’deki habere göre polis, ülkede 2000-2013 yılları arasında hayvanların neden olduğu ölümler arasında bir geyiğin sebebiyet verdiği ölüm olmadığına değinerek, “Bu çok ender rastlanan bir durum” dedi.

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Açıklamaya göre geyik, adamın öldüğü evde uyutuldu. Geyiği altı yıldır besleyen karı-kocanın oğlunun annesini kurtarmak için elinden geleni yaptığı, kadının kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Victoria eyaletindeki vahşi geyiklerin sayısının da 1 milyonu aştığını vurgulayan yetkililer, otoyollara çıkan geyikler nedeniyle meydana gelen kazaların arttığına, bazı bölgelerde altyapıya zarar verdiklerine dikkat çekti.