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Yaramazlara biraz batar!

Evinde arı soktu; hayatını kaybetti

Konya’nın Ilgın ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki İbrahim Uyar, arı sokması sonucu yaşamını yitirdi. 

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Uyar, merkez Şıhbedrettin Mahallesi’ndeki evinde, arı sokmasının ardından rahatsızlandı. 

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Eve giden 112 Acil Servis ekipleri, Uyar’ı Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi’ne götürdü. Buradaki müdahalenin ardından Konya’daki bir hastaneye sevk edilen Uyar hayatını kaybetti.  

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Uyar’ın cansız bedeni, otopsi için yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi. 

Evli ve bir çocuk babası Uyar, kılınan cenaze namazından sonra Ulu Mezarlığa defnedildi.

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Alerjisi varmış: Arı sokması sonucu hayatını kaybetti

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