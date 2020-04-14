‘Evin penceresi bizimkine dönük’ kavgası: 10 yaralı

Şanlıurfa’da, akraba iki aile arasında, “Sizin evin penceresi bizimkine dönük, değiştirin” meselesinden çıkan kavgayı jandarma havaya ateş açarak ayırabildi. 10 kişi yaralandı.
Kavakbaşı Mahallesi’nde ailelerden birinin yaptırdığı evin penceresinin diğerinin evine dönük olması sorun yarattı. ‘Konuşarak’ anlaşamayan iki aile taşlar ve sopalarla birbirlerine saldırarak kavga etti.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine giden jandarma, uyarılara rağmen devam eden kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı. Yaralananlar kaldırıldıkları hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.