Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Evin penceresi bizimkine dönük’ kavgası: 10 yaralı

Şanlıurfa’da, akraba iki aile arasında, “Sizin evin penceresi bizimkine dönük, değiştirin” meselesinden çıkan kavgayı jandarma havaya ateş açarak ayırabildi. 10 kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kavakbaşı Mahallesi’nde ailelerden birinin yaptırdığı evin penceresinin diğerinin evine dönük olması sorun yarattı. ‘Konuşarak’ anlaşamayan iki aile taşlar ve sopalarla birbirlerine saldırarak kavga etti.

Reklam

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine giden jandarma, uyarılara rağmen devam eden kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı. Yaralananlar kaldırıldıkları hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

SON HABERLER

‘Corona’ tedavisi yolunda: Dört grup ilaç ve üç aşı çalışması öne çıkıyor

Kendini biliminsanı ya da doktor olarak lanse eden popülist şarlatanların insan sağlığıyla oynayan demeçlerinin aksine COVID-19, gripten çok daha hızlı yayılıyor. İlacı ve aşısı olan grip, ABD’de geçen sene 52 haftada 34 bin can alırken, COVID-19 ise son bir haftada sadece ABD’de 12 bin kişinin ölümüne neden oldu ve bu sayı tüm önlemlere rağmen her hafta daha da artmakta. Herkesin eli yüreğinde beklediği güzel haber ise virüsün ölümcül etkilerini azaltacak ve hastanelerin işini kolaylaştıracak bir ilaç ya da aşı bulunması. Bu hafta sizlere bu amaçla akıl almaz bir hızda devam eden bilimsel çalışmaları özetlemeye çalışacağız.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...