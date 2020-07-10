Evin önünde havladı diye köpeği bıçaklayan adama gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlayan havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun, buna neden olduğu ileri sürülen çeşitli konularda kimya mühendisleri, iş güvenliği uzmanları ve işçilerin sorumlu olduğunu savunarak, “Kontrol ve sorumluluk bende değil. Yaklaşık üç-dört yıldır fabrikaya nadiren gelirim” dedi.