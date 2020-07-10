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Yaramazlara biraz batar!

Evin önünde havladı diye köpeği bıçaklayan adama gözaltı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, evinin önünde havlayıp kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle sokak köpeğini bıçaklayan Volkan A. (30) gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı köpek, polis ekiplerince veterinere götürüldü.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Kadınlardenizi Mahallesi’nde meydana geldi.

İlçede büfe işleten Volkan A., iddiaya göre, evinin önünde havlayarak kendisini rahatsız eden sokak köpeğine bıçakla saldırdı.

Sol bacağından yaralanıp sokak ortasında inleyen köpeği görenler, yanına koştu.

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İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı köpeği tedavisi için veterinere götürdü.

Volkan A. ise gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

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