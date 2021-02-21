Evin bahçesine uçak motoru parçaları düştü

ABD’de, bir uçağın, havalandıktan kısa süre sonra motorunda meydana gelen sorun nedeniyle yerleşim alanın üzerine ‘parçaları’ düştü. Yaralanan olmadı ancak panik yaşandı.

Fotoğraflar: Broomfield Polisi

United Airlines’a ait, Boeing 777 tipi uçak, dün, ABD’nin Denver kentinden havalandıktan kısa süre sonra yolcular büyük bir patlama sesi duydu. Motordan duman çıkmaya başladı.

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Hawaii eyaletinin başkenti Honolulu’ya sefer yapmak üzere havalanan, 231 yolcu ve 10 kişilik mürettebat taşıyan uçakta büyük panik yaşandı. Yaşananlar, sadece havada değil, motor parçalarının düştüğü ‘karada da’ paniğe neden oldu.

Yolculardan David Delucia, “Ne olduğunu anlayamadık ama çok korktuk. Patlama sesi olunca pilot anons yaptı. Uçak patlama sonrasında hızla alçalmaya başladı” dedi.

Uçak, Denver’daki havalimanına acil iniş yaptı. Yolcuların başka bir uçakla Honolulu’ya gönderileceği belirtildi.

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ABD Sivil Havacılık Dairesi, uçağın sağ taraftaki motorunda bir sorun yaşandığını, inceleme başlatıldığını açıkladı.

Denver yakınlarındaki Broomfield’de yaşayanlar ise evlerinin bahçelerinden motorun parçalarını buldu. Polis, inceleme yapılacağı için motor parçalarına dokunulmamasını istedi.

Broomfield’de yaşan bir görgü şahidi Kieran Cain, motor parçaları düşerken çocuklarıyla koşarak güvenli bir yere saklandığını söyledi.

Cain o anları şöyle anlatı: “Önce patlama sesi duyduk sonra duman gördük. Başımızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda büyük parçaların aşağı ‘yağmaya’ başladı. Çevredeki herkes korunaklı bir yere sığındı. Dev metal parçalar evlerin bahçelerine, yollara yayıldı.”