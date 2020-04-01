Evin bahçesine otomobil düştü

Adana’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun 3 metre altındaki evin bahçesine düştü.

Fotoğraf: DHA

Kaza, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobil evin bahçesine düşünce, sürücü Ç. Z. ve yanındaki H.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulansla Seyhan Devleti Hastanesi’ne götürüldü.

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Ev sahibi Ahmet Dönmez, güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazayla ilgili şunları söyledi: “Bu yolda sürekli kaza oluyor. Bundan üç ay önce benzer bir kaza oldu. Olaydan kısa süre önce otomobilin düştüğü yerde oturuyordum, köpeğim de bahçede geziyordu. Ne olduğunu anlamadım, havadan uçak gibi bir şey düştü. Araç az kalsın köpeğimin üstüne düşecekti. Korkudan hayvanın rengi gitti. Köpek siyahtı, simsiyah oldu.”

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.